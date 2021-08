„Das Tor gegen Rapid hat mir richtig gut getan“

Der einstige Frühstarter Daniel Nussbaumer kann auch spät. Die Erinnerung an die ersten drei Tore des Langenegger Stürmers, die er allesamt in den ersten drei Minuten im Juni 2020 erzielte, ist noch nicht verblasst. Damals kam die Mär auf, man müsse Nussbaumer nur in den ersten fünf Minuten beachten, danach sei er nicht mehr so gefährlich. Irrtum! Nussbaumer verlegte den Zeitpunkt des Toreschießens immer weiter zurück. Allerdings ließ er die Treffer vier, fünf und sechs noch in der ersten Halbzeit folgen.