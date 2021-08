Hoppala kostet Beach-Duo das erkämpfte Preisgeld

Der Schlusstag des World Tour 1*-Turniers in Cortegaça lief für den Dornbirner Jakob Reiter und seinen Tiroler Partner Michael „Mucho“ Murauer so gar nicht wie geplant. „Es ist immer bitter, wenn man an einem Tag zwei Spiele verliert und am Ende als Vierter keine Medaille bekommt“, gesteht Reiter. „Mit ein wenig Abstand ist es aber dennoch so, dass wir mit diesem vierten Platz zufrieden sein können. Wenn uns jemand vor dem Turnier gesagt hätte, dass wir bis ins Halbfinale kommen - ganz ehrlich: Wir hätten es ohne zu fragen genommen!“