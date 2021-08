Rätsel nach tödlichem Absturz von Flug-Pionier

Gegen 18.30 Uhr war Hartmut Gföllner auf das Plateau des westlichen Höllengebirges gestiegen, um mit seinem Paragleiterschirm in Richtung Osten zu starten. Ein aufziehendes Unwetter hielt den 60-Jährigen offenbar nicht von diesem Plan ab. Eine Sturmböe wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Über der Ebenseer Ortschaft Langwies geriet er ins Trudeln und verlor die Kontrolle über den Schirm. Zeugen beobachteten, wie sich das Fluggerät rasant um die eigene Achse drehte und schnell an Höhe verlor. Sie eilten hinterher und fanden Gföllner leblos in einem Bach, der Schirm hing in den Bäumen. Reanimationsversuche blieben erfolglos.