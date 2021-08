Premier League: Häme für Englands „EM-Verräter“

Es ist der erste Video-Blog auf krone.at von Daniel Bachmann, Österreichs einzigem Legionär in der englischen Premier League. Am Wochenende startete er mit seinem Klub Watford mit einem 3:2-Sieg gegen Aston Villa. „Das war einfach überragend“, sagt Bachmann (hier im Video). Außerdem Themen in seinem Blog: das furiose Manchester United, Schmähgesänge gegen Englands „EM-Verräter“ Sacnho und Rashford (Bachmann: „Das ist einfach unnötig“), Paul Pogba, Jack Grealish Harry Kane und Tottenham.