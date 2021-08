Kettenbagger und Walze „aus Spaß“ illegal gefahren

„Wir wollten nur Spaß haben und damit herumfahren“ - das sagen fünf Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die bereits im November des Vorjahres auf einer Baustelle in Wundschuh einen Kettenbagger und eine Erdbauwalze in Betrieb nahmen und dann in einem Wald stehen ließen. Die Polizei blieb hartnäckig und konnte das Quintett jetzt ausforschen. Schaden an den 200.000 Euro teuren Baumaschinen entstand keiner.