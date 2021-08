Transferkracher: GAK schnappte sich David Peham

Ob er am Sonntag beim Derby in Kapfenberg gemeinsam mit Markus Rusek, mit dem er zwei Jahre bei den Admira Juniors kickte, am Platz steht, wird sich zeigen. „Gegen Dornbirn habe ich eine sechs Zentimeter lange und zwei Zentimeter tiefe Fleischwunde erlitten. Die ist getackert worden, das hat keinen Erfolg gebracht. Am Freitag ist sie genäht worden“, so Peham, den das 5:1 des GAK gegen die Juniors OÖ freute. „Das sollte für etwas Ruhe sorgen.“