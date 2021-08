Manager mit Motorrad und Matte

„Oft war ich mit dem Motorrad unterwegs. Als ich bei den Leuten geklingelt habe, konnte ich aus ihren Gesichtszügen erkennen: ’Der soll tatsächlich unsere Hochzeit beliefern?’ Ich habe sie dann gefragt, ob sie mir zutrauen, ordentlich feiern zu können. Das trauten sie mir in der Regel zu und so bekam ich oft den Job und jede Menge Folge-Kundschaften“, erinnert sich Wolfgang an so manche Begegnung mit „Aha-Effekt“. Seine Überzeugungskraft und sein legendärer Arbeitseifer waren die Grundlage dafür, dass „s’Fäscht“ wuchs und wuchs. Und so ist es kein Wunder, dass schließlich auch die Brauerei „Fohrenburg“, sein bevorzugter Bier-Partner, auf den Erfolgs-Caterer aufmerksam wurde.