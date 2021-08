Wanderer bricht im Zillertal tot zusammen

Der 71-Jährige ist bereits der dritte Bergtote im Zillertal innerhalb von drei Tagen. Am Donnerstag stürzte ein 43-jähriger Deutscher in Laimach vor den Augen seiner achtjährigen Tochter in den Tod, nachdem er sich ungesichert im Klettersteig bewegen wollte. Am Mittwoch kollabierte ein 61-jähriger deutscher Urlauber auf einem Klettersteig in Mayrhofen und verstarb. Ob die große Hitze der vergangenen Tage für derartige Zusammenbrüche verantwortlich ist, lässt sich laut Ulrich Huber nicht eindeutig sagen. Er betont aber, dass der 71-jährige Verstorbene „einen durchtrainierten und recht fitten Eindruck“ gemacht habe.