Diese Wohnanlage sieht aus wie eine Müllhalde

„Sperrmüll und Unrat abladen verboten!“ Die Verbotsschilder in der Wohnanlage in der Alfred-Bäck-Straße zeigen es deutlich, bewirken jedoch nichts. Immer wieder laden Unbekannte haufenweise ihren Müll und Unrat dort ab. „Kaum kommt der Container und holt alles ab, geht es wieder los“, ärgert sich Bewohner Robert Krabb. Die Betriebskosten für seine Wohnung steigen deshalb laufend an.