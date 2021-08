Normales Training bei Sturm nicht mehr möglich

Bitte anschnallen - jetzt geht’s richtig los! Sonntag-Gegner LASK bestreitet aktuell seine erste englische Woche in der noch jungen Saison - für Sturm geht es ab nächster Woche so richtig ans Eingemachte. Am Donnerstag das erste Play-off-Duell in Slowenien, Sonntag wartet dann die Austria in Liebenau. Der Auftakt in den Monster-Herbst! Zwei englische Wochen gibt es bis zur Länderspielpause Anfang September. Durchblasen können dann aber nicht alle - auf Sturms Teamspieler warten wieder zwei bis drei Einsätze.



Gläserne Profis

Nach der „Pause“ stehen den Schwarzen erneut drei englische Wochen ins Haus. Erst im Oktober gönnt der Spielplan der Ilzer-Elf eine kurze Rast, steht nur ein Auftritt auf dem europäischen Parkett auf dem Programm. „Bei einem Spiel pro Woche kannst du noch an der Fitness arbeiten, aber bei zwei nicht mehr. Da ist körperliches Training nicht möglich. Da geht’s nur um die Frische, die Spieler müssen in erster Linie regenerieren. Etliche Trainingsinhalte wie Taktik werden deshalb mit Videos abgearbeitet“, erzählt Sturms Athletiktrainer Marco Angeler.