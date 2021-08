Deutscher Schicksalstag: Bau der Berliner Mauer

„Aufarbeitung der DDR-Diktatur ist unsere Aufgabe“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lenkte bei der Gedenkveranstaltung am Freitag das Augenmerk auf die Mauertoten. „Wir denken auch an jene, die nach einem gescheiterten Fluchtversuch in Gefängnissen wie Berlin-Hohenschönhausen Haft, Misshandlung, Entwürdigung erleiden mussten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Aufarbeitung der Diktatur in der DDR und die Erinnerung an ihre Opfer „ist unsere Aufgabe und Pflicht für die Zukunft“, betonte er. Dafür werde sich der Bund auch weiterhin mit erheblichen Mitteln einsetzen.