Motorsegler wird nun zu einer „heißen Kartoffel“

„Die DG 808 C ist zurzeit der ,State of the Art‘ in der Segelflugzeugentwicklung. Sie ist der Hightech-Flieger in unserem Hangar“, schwärmt die Flugsportgruppe der Union Linz noch auf der Vereinshomepage .Doch seit die DG 808 C am Donnerstag – wie berichtet – beim Start am Linzer Tankhafen in der Donau versank, ging nicht nur das Fluggerät auf Tauchstation, sondern auch die Behörden.