Im Hundekot lauert der Kälbertod

„Gerade jetzt im Sommer, wenn viele Erholungssuchende die Natur genießen, möchten wir nachdrücklich an ihr Verantwortungsbewusstsein appellieren! Wiesen, Weiden und Almen sind kein Hundeklo, sondern wichtige Futterflächen. Wir sollten alle nicht nur an das Wohl unserer Haustiere, sondern auch an das der Wild- und Nutztiere denken“, betont LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger.