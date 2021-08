Hartberg baut auf den doppelten Horvath

Die „See-Festspiele“ der 1,68-großen Hartberger „Zaubermaus“, zuletzt das Um und Auf als kreativer Spielgestalter der Oststeirer, lassen für das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Ried hoffen. Vielleicht lädt Horvath in der Profertil-Arena gegen die oberösterreichischen Senkrechtstarter ja zu seinem persönlichen „zweiten Akt“. „Es ist schon klar mein Fokus, noch viel torgefährlicher zu werden“, denkt Sascha offensiv. „Das Spiel ist sehr wichtig für uns, wir wollen daheim ja eine Macht werden“, so der Wiener, der in seiner neuen Heimat Hartberg aufblüht. „Man setzt voll auf mich, ich bin dem Klub sehr dankbar!“