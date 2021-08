Vorteil für Frauen beim ORF-Landesdirektor

Wechsel soll es in Niederösterreich und Oberösterreich geben, in beiden Ländern sind Männer in der Favoritenrolle. Keinen Wechsel wird es in der Steiermark, im Burgenland und in Vorarlberg geben, so hört man. In allen drei Ländern sitzen Männer am Ruder. Das wären dann schon fünf männliche Direktoren, bleiben nur mehr vier Länder für vier Frauen, und da ist Salzburg dabei. Wer interessiert sich also für den Posten in Salzburg? Offen deklariert hat sich noch keine mögliche Bewerberin.