Daniel Barenboim und sein Herzensprojekt

Maestro Daniel Barenboim hatte wieder einmal alles im Griff. Gewohnt unaufgeregt, mit sparsamster Gestik führte er sein Friedens- und Herzensprojekt – das israelisch-arabische West-Eastern Divan Orchestra – am Mittwoch bei den Salzburger Festspielen durch einen begeisternden Konzertabend mit Beethoven, Brahms und Franck. Der symbolisch Akt eines verbindenden Musikprojekts im Pulverfass Naher Osten – initiiert 1999 von Barenboim und dem Palästinenser Edward Said – hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten längst zu einem renommierten, künstlerisch hochstehenden Orchester entwickelt. Die abschließenden Standing Ovations im Großen Festspielhaus waren hochverdient.