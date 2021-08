Gluthitze in Larnaka! Abschlusstraining von Rapid

Rapid träumt von der Teilnahme an der Europa League. Nach dem 3:0-Erfolg im Allianz Stadion haben die Hütteldorfer im Rückspiel am Donnerstagabend gegen Anorthosis Famagusta alle Trümpfe in der eigenen Hand. Wenn da nicht die Gluthitze von Larnaka wäre! „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager machte die Auswärtsreise mit. Im Video oben sehen Sie einen ersten Lagebericht vom Abschlusstraining.