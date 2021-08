So holen Sie das meiste aus der Kartoffel heraus Kopieren

Wer die kleinen italienischen Kartoffelklößchen, genannt „Gnocchi“, liebt, kann diese in Zukunft selbst machen! Für den Teig benötigen Sie lediglich gekochte Kartoffeln, etwas Mehl, Olivenöl und Salz und eine Gnocci-Maschine. Diese wird per Tischklemme an eine Tischkante montiert und per Hand bedient. Je nach individuellen Wünschen können Sie damit zwei verschiedene Arten von Gnocci (glatt oder gerillt) herstellen, die eine breite Oberfläche erhalten und somit Saucen besonders gut aufnehmen. Die Kurbel kann nach Gebrauch abgenommen und das Gerät mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Holen Sie ein bisschen italienisches Flair in Ihre Küche!



Maße 22 x 11 x 15 cm

Gewicht 1,2 Kg

Preis: ab 48,15 €

