Ringen um Erhalt von Innsbrucker Wahrzeichen

Stundenlang zog sich die Stadtsenatssitzung am Mittwoch in die Länge. Grund war einerseits die Reisebus-Thematik, anderseits ein Lokalaugenschein bei der Innsbrucker Blutbuche, „dem berühmtesten Baum Innsbrucks“, wie BM Willi sagt: „Es gibt kaum jemanden in der Stadt, der nicht mit dem Baum aufgewachsen ist.“ Wie berichtet, musste das Areal aufgrund der Gefahr von herabstürzenden Ästen für Besucher gesperrt werden. Ein Gutachten empfahl schließlich die Fällung aus Sicherheitsgründen.