14-Jähriger prallt bei Juxfahrt gegen Strommast

Böse Folgen hatte die leichtsinnige Ferienausfahrt in Rohr am Gebirge. Der junge Mann startete das unangemeldete Moped – naturgemäß ohne Führerschein sowie Kennzeichen – und drehte eine Runde im Gemeindegebiet. Im Bereich des Klausenbaches schnitt der Unglücksrabe eine Linkskurve und geriet plötzlich in den Gegenverkehr.