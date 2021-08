Steirer bei Waldbränden in Nordmazedonien verletzt

Feuerwehrmann aus dem Murtal in Nordmazedonien verletzt

Für einen Feuerwehrmann aus dem Murtal hatte der Einsatz fatale Folgen: Am Montagabend wollte er beim Basiscamp aus dem Auto aussteigen und rutschte auf der letzten Stufe des Trittbretts aus. Er prallte mit dem Rücken auf den Asphalt. Feuerwehrkameraden und ein Sanitäter leisteten Erste Hilfe. Der Mann war aber so schwer verletzt, dass er in die Uniklinik in Skopje gebracht werden musste.