Zwei Buben erfanden aus Spaß einen Wohnhausbrand

Am 7. Juni 2021 gegen 18.40 Uhr wurde der Feuerwehrnotruf gewählt und angegeben, dass in der Warnhauserstraße in Feldkirchen bei Graz starker Rauch aus dem ersten Stock des dortigen Wohnhauses treten soll. Zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes und der Polizei fuhren umgehend zur angegebenen Einsatzörtlichkeit. Das besagte Wohnhaus liegt in unmittelbarer Nähe des Generationenparks der Gemeinde und war zum angegebenen Zeitpunkt stark frequentiert.