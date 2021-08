Angelina Jolie: Panik vor der Steuerfahndung?

Erst in diesem Jahr sind nämlich in Luxemburg Akten aufgetaucht, in denen auch der Name Angelina Jolie und das Weingut vorkommen. Deutsche und französische Journalisten forschten nach und kamen zu dem Schluss, dass viele Promis, wie auch Jolie, offenbar hohen Steuerverpflichtungen sowohl in Frankreich als auch in den USA ausgewichen sind. Ob es in dieser Geschichte noch ein Happy End geben wird, ist derzeit offen.