ORF-Team in Minsk von Polizei angehalten

Grund für Anhaltung nicht bekannt

Der Grund der Anhaltung ist nicht bekannt, das Außenamt sowie die österreichische Botschaft in Minsk wurden allerdings über den Vorfall informiert. Schneider leitet seit 2011 das ORF-Korrespondentenbüro in Moskau. Am Mittwoch zeigt der ORF im Rahmen der Sendung „WELTjournal“ Schneiders Reportage „Mein St. Petersburg“.