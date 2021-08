Geniale Anekdote nach 0:4-Pleite im Grazer Derby

Klaus Augenthaler ist der Hauptdarsteller dieser Episode des Podcasts „Krone“-Fußballgeschichte(n). Der Weltmeister von 1990 erinnert sich im Gespräch mit Michael Fally an die Anfänge bei den Bayern, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Diego Maradona, sein fast schon sagenumwobenes Foul an Rudi Völler („Damals gab‘s sogar Morddrohungen“), Harald Cerny, Andi Herzog („Er ging in die vor dem Wiegen mit der Regenjacke in die Sauna“) und natürlich an die Zeit als Trainer beim GAK. Augenthaler spricht von seiner schönsten Zeit als Coach, erinnert sich aber auch eine - zumindest in der Retrospektive - genial-lustige Anekdote nach der bitteren 0:4-Niederlage im Derby. Und selbstverständlich wird auch die Oscar-reife Schauspielperformance rund beim Gastspiel von Kultkomiker Hape Kerkeling in Graz besprochen.