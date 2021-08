Vor dem Feuer-Einsatz:„Der Respekt ist da!“

Und die Stimmung in der Truppe? „Hervorragend, alle sind positiv aufgeregt“, so Leprich. Das bestätigt auch Benedict Grabner vom Löschzug Bruderhofer in der Stadt Salzburg, der seinen ersten internationalen Einsatz absolviert. Dennoch: „Anspannung und Respekt sind natürlich vorhanden.“ Er hat am Sonntag in der Früh vom Okay für den Einsatz erfahren. Ursprünglich war er aber von einer Hilfe in Nordmazedonien ausgegangen.