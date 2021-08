Kremser Flutschutz als Vorbild für Villach

Der Blick auf die nackten Zahlen zeigt die riesigen Dimensionen des Hochwasserschutzes in Krems-Stein. Errichtungskosten von mehr als 20 Millionen Euro stehen verhinderte Schäden aus den Jahren 2002 und 2013 in der Höhe von 52 Millionen Euro gegenüber. Viel mehr als nur diese Zahlen interessierte zuletzt eine Delegation aus Villach in Kärnten. Dort möchte man nämlich den bestehenden Schutz mit mobilen Elementen erhöhen. Die technische Umsetzung, die Dauer des Aufbaus, Fragen zur Logistik oder wiederkehrende Wartungskosten waren Thema des Besuchs.