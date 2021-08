Prügelei in Wiener City: Schläge, Tritte, Reizgas

Wilde Szenen haben sich am Sonntagmorgen am Wiener Schwedenplatz abgespielt. Mehrere Männer hatten zwei Passanten belästigt, sogar einen E-Scooter nach den beiden geworfen. Als sich Zeugen einschalteten und den Opfern zu Hilfe eilten, gipfelte die Auseinandersetzung in einer Schlägerei, auch Pfefferspray soll im Einsatz gewesen sein.