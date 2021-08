Kasimir und Stark: Zwei, die zusammengehören

All-Star-Ensemble für „Unpop“

„Das Kulturhaus bietet eine perfekte Infrastruktur, und mittlerweile hat sich auch in der größten Stadt des Landes herumgesprochen, dass es ein neues Ensemble mit spannenden Produktionen gibt“, streuen die beiden ihrer Theater-Wahlheimat Dornbirn Rosen. Mitentscheidend für den Erfolg: Stark und Kasimir scharen stets exzellente Darsteller um sich, so auch beim kommenden Stück „Jedermann (stirbt)“ von Ferdinand Schmalz, das am 19. August im Kulturhauspark Premiere feiert.