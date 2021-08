Toni Polster: „Erpresserei ist nicht in Ordnung!“

Toni Polster fungierte am Sonntag beim Legenden-Spiel in Leoben als Cheftrainer des sogenannten KAIF-Teams. Am Rande des Spiels nahm er sich Zeit, um mit Michael Fally über das Coaching von Top-Stars, Giovane Elber und einen Frühschoppen, Lionel Messi und Harry Kane zu sprechen. Polster meinte zu letzterem: „Diese Erpresserei ist nicht in Ordnung. Deswegen hätte ich das in meinem ganzen Leben nie so gemacht.“