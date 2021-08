Ein buntes Tattoo für den Stöckelschuh

Rund 200 verschiedene Designs

„Es gab dann keine Anlässe mehr, um besondere Schuhe zu tragen“, erzählt Tempelmayr, die rund 200 verschiedene Kreationen anbietet - vom Tattoo in Baumstammoptik bis hin zu Modellen im Glitzerlook. „Outfits können so abgerundet werden, auch zum Upcycling von abgetragenen Sohlen eignen sich die Tattoos.“ Erhältlich sind die Produkte im Onlineshop unter www.shoe-tattoo.net oder auch bei GANGart in Wels und bei der Schuhkönigin in Bad Hall.