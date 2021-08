Christa Kummer: „Es hat niemanden interessiert!“

Nichts Neues, Christa ...

Nein! Eh nicht! Aber es will in die Köpfe von vielen noch immer nicht rein! Mich ärgert, dass so viele immer alles in Richtung Politik abschieben. Aber bis da was passiert! Da muss immer geprüft und evaluiert werden. Denk an Hallein: Das ist jetzt ein paar Wochen her, keiner redet mehr drüber und - passiert was?