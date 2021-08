Putzige Waschbären als ungebetene Gäste

Auf „einige hundert Exemplare“ schätzt der anerkannte Wiener Umweltexperte Helmut Belanyecz die Zahl der Waschbären in heimischen Gefilden. Doch so genau weiß selbst er nicht, wie viele es sind. Denn die nächtlichen Herumtreiber sind echte Heimlichtuer. Bei Besuchen in der Dunkelheit hinterlassen sie allerdings ungeniert Verwüstung im Garten - und verräterische Spuren wie angebissenes Obst oder zerbrochene Eierschalen.