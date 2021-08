Storch nach Bruchlandung von Florianis gerettet

Weil sie beobachtet hatten, wie ein Storch von einem Auto angefahren wurde, schlugen Anrainer in Rechnitz Alarm. Florianis retteten den Vogel und brachten ihn zu einem Tierarzt in der Nähe. Dieser gab nach einer ersten Untersuchung Entwarnung. Der Storch konnte unverletzt wieder in sein Nest gesetzt werden.