Salzburger Maskennäher bekommt Festspiel-Auftrag

„Made in Austria“ – darauf setzen die Salzburger Festspiele auch in puncto FFP2-Masken: Das Kulturfestival hat gleich 100.000 schwarze FFP2-Masken bei der Mundschutz & Hygiene Zentrum-GmbH in Salzburg-Itzling bestellt. „15.000 haben wir bereits geliefert“, berichtet Unternehmer Daniel Bauchinger der „Krone“.