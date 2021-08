Schüsse bei Verfolgungsjagd in Wien-Simmering

Weitreichende Folgen hat ein Streit zwischen dem Ehemann einer 45-Jährigen und einem 23 Jahre alten Bekannten des Mannes in Wien gehabt - und in der Nacht auf Freitag in einem aufsehenerregenden Polizeieinsatz geendet. Als die Frau Anzeige bei der Polizei erstattete, versuchten vier Männer in deren Wohnung einzubrechen. Polizisten rückten aus, bei der Verfolgung der vier flüchtenden Verdächtigen fielen Schreckschüsse.