Messi „tief betroffen“: Wie geht es nun weiter?

PSG in der Poleposition

Frankreichs Sportzeitung „L‘Équipe“ prophezeite bereits die „große Seifenoper“ dieses Sommers, was den künftigen Klub des Südamerikaners betrifft. Top-Kandidat dürfte PSG sein, wo Messi ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Barcelona-Mitstreiter Neymar und auch Landsmann Angel di Maria feiern würde. Er muss es entscheiden. Mit seiner Frau und den drei Söhnen lebt Messi schon lange an der Küste in Castelldefels südlich von Barcelona. Was nun also, Lionel Messi?