Regen lässt Nerven der Bauern längst blank liegen

Quantität und Qualität leiden

Allein ein Viertel der Getreideflächen ist geschädigt. „Wir rechnen mit zehn Prozent weniger Ertrag“, sagt Helmut Feitzlmayr, Pflanzenbaudirektor an der LK OÖ. Derzeit steht ein letztes Drittel der Ernte noch am Feld. Die täglichen Regengüsse lassen die Nerven der Bauern blank liegen. „Mit jedem Regen nimmt die Qualität ab“, so Feitzlmayr.