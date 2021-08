Bregenzer Festspiele haben den ersten Corona-Fall

Die Frau besuchte „Rigoletto“ am vergangenen Freitag. Zwei Tage später, am 1. August, fiel ein Corona-Test bei der Frau positiv aus. Am Donnerstag wurden die Festspiel-Verantwortlichen über den Infektionsfall informiert. „Unsere internen Vorbereitungen haben sich bewährt“, unterstrich Diem.