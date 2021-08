Gerüstet für das große Fernseh-Debüt

„Für unsere Sponsoren ist es eine super Plattform, sich zu präsentieren“, schwärmt DSC-Obmann Klaus Suppan. „Alles hört sich sehr professionell an. Das Team kommt mit vier Kameras, einem Übertragungswagen. Aber was uns alles erwartet, wissen wir noch nicht ganz genau.“ Am Rande werden auch Gespräche weitergeführt, bei allen Heimspielen eine intelligente Kamera zu installieren. Diese verfolgt selbstständig das ganze Spiel über den Ball. „Jedes unserer Matches daheim würde dann live im Internet übertragen werden. Wir sind uns aber noch nicht ganz einig“, berichtet Suppan.