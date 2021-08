Anwalt als Corona-Leugner verprügelte Securitys

Der angeklagte Anwalt tritt gerne bei Anti-Corona-Demos als Redner auf. So auch in Wien. Von der Zustimmung dort offensichtlich beflügelt, bestieg er in seinem Sinn öffentliche Verkehrsmittel - ohne MNS-Maske. Die Security-Mitarbeiter der Wiener Linien machten ihn auf die geltende Vorschrift aufmerksam. Und ernteten Prügel samt Daumenschraube!