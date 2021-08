Nicolas Langmann ist die Nummer 26 auf der „Wheelchair Tennis Tour“. Der sympathische Wiener bereitet sich auf die Paralympics vor und traut sich auch dort einiges zu. „Der Ball weiß nicht, ob ich Nummer 1 oder 50 bin“, so Langmann, der an einen Erfolg in Tokio glaubt. Ansonsten plaudert der 24-Jährige über seine aktuelle Vorbereitung, Chancen während der Corona-Pandemie und was im Falle eines Medaillengewinns passieren würde.