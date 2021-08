Mit tschechischer Hilfe von Gmünd nach Prag

České Velenice kennt jeder, der schon einmal mit der Franz-Josefs-Bahn unterwegs war. Doch künftig soll die legendäre Endstation nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Prag sein. Wie Lukas Brandweiner, Waldviertler VP-Nationalrat und Regionalverbands-Chef, nun per parlamentarischer Anfrage an Verkehrsministerin Leonore Gewessler in Erfahrung brachte, ist eine Durchbindung von tschechischen Regionalexpresszügen von Prag über Gmünd nach Wien vorgesehen. Bilaterale Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden, heißt es aus dem Grünen-Ressort. Einen Zeitplan gibt es noch nicht.