Herzog: „Neuer Demir? War richtig sauer auf ihn!“

Andi Herzog im ausführlichen krone.tv-Interview: Der Cheftrainer der Admira spricht mit Michael Fally über den guten Saisonstart seiner Mannschaft, den Umgang mit jungen Spielern, Doppelpacker Onurhan Babuscu und Vergleiche zu Yusuf Demir („Ich weiß, was er kann und was er nicht kann: In der Vorbereitung war ich einmal richtig sauer auf ihn“), seine eigene Zeit als junger Spieler, Otto Baric, Ernst Dokupil, moderne Sprechweise und Karrierepläne.