Israel verschärft Maßnahmen - bald neuer Lockdown?

Rückschlag für den Impf-Weltmeister Israel: Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark ansteigt, treten am Sonntag neue Restriktionen in Kraft. So gilt bei Events im Freien mit mehr als 100 Teilnehmern wieder eine Maskenpflicht. Auch das Schreckgespenst Lockdown steht im Raum.