In Grieskirchen verabschiedet sich Gastro-Original

„Nach zwölf Jahren im Gasthaus zum Grünen Baum, zwei Jahrzehnten in der Pfleg und weiteren zwölf Jahren am Roßmarkt muss jetzt Schluss sein“, will Gastronomin Josefine Grabmayr künftig nur noch ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Auch ihr Nachfolger Daniel Humer aus Kematen, der seit 15 Jahren im Service arbeitet, fiebert dem 9. September entgegen. Der Name der Jausenstation bleibt, die Speisekarte ergänzt der 40-Jährige mit Klassikern.