Prognosekonsortium: Mehr Patienten in Spitälern

Auf den Normalstationen werden den Experten zufolge in zwei Wochen 151 Patienten behandelt werden müssen. Am Mittwoch waren es 122. In einem Worst-Case-Szenario gehen die Experten von 275 Covid-Patienten in den Spitälern aus, von denen am 18. August 73 auf Intensivstationen liegen könnten.