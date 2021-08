„Nur Frage der Zeit, bis sich Rudel ansiedelt!“

Der tote „Isegrim“ in Helfenberg, das Foto eines Wolfes aus einem Grenzrevier im Bezirk Rohrbach, verdächtige Sichtungen in Herzogsdorf, Kefermarkt und St. Veit: Für Josef Rathgeb, Landtagsabgeordneter und Bezirksjäger-Vize von Urfahr-Umgebung, ist es höchst an der Zeit, bezüglich Wolfsmanagement aktiv zu werden.