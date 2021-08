Ehrenpreis: Die Filmgams geht an Felix Mitterer

Sehr bewegt über die Auszeichnung ist der Ehrenpreisträger selbst, welcher gegenüber der „Tiroler Krone“ folgende Worte fand: „Ich bin ja im Ortsteil Gundhabing, direkt am Schwarzsee, aufgewachsen und dort in die Volksschule gegangen. In meiner Kindheit war Kitzbühel für mich der absolute Traum, im Gegenteil zu dem, was ich heute oft für die Stadt empfinde.“ Trotzdem verbrachte der Tiroler Paradeautor mit seiner Frau Agnes gerade eben zwei Wochen Urlaub auf einer Alm Nahe des Kitzbühler Horns. An diesem Ort erlebte er als Kind – gemeinsam mit seiner Adoptivmutter Juliane Schneeberger-Mitterer – seine und ihre „glücklichste und freieste Zeit“.