Mega-Spoiler von „And Just Like That...“ enthüllt?

Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (64) ist die einzige der einstigen „Sex and the City“-Darstellerinnen, die in der Serie „And Just Like That...“, die das Schicksal der Protagonistinnen in ihren 50ern weitererzählen soll, nicht mehr dabei ist. Thema könnte die zickige Sexbombe Samantha Jones in der Geschichte aber doch sein. Das enthüllte ein New Yorker jetzt auf TikTok.